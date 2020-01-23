“المرور” مكافآت وشهادات تقديرية و10 سيارات كيا جوائز للسائقين الملتزمين

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، العديد من المكافآت المالية وشهادات التقدير لعدد من قائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق.

وثقت إدارة المرور ذلك في مقطع فيديو يُظهر تتبع فريق من حملة “خلك 80” لعدد من المركبات في شوارع العاصمة الرياض ورصد التزام قائديها بالقواعد المرورية، من الالتزام بالسرعة والمسار، وربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال، واستخدام إشارات الانعطاف، واحتساب نقاط على ذلك.

بعد ذلك قام فريق الحملة بإيقاف اثنين من الملتزمين في القيادة وشكرهما؛ ومنح كل منهما 1000 ريال كمكافأة، وشهادة تقديرية مقدمة من مدير عام المرور، كما أضاف فريق الحملة أن هناك 10 سيارات “كيا” من شركة الجبر ستقدم كجوائز ضمن هذه “حملة 80” والتي تهدف لتعزيز السلامة المرورية على طرق المملكة.