نوبة سعال تغرم سائق مبلغاً تخطى 400 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تناولت بعض الصحف العالمية المتخصصة في أخبار السيارات مؤخراً وقوع حادث مروري غريب وغير متوقع لأحد السائقين في ولاية راينلاند بفالتس التي تقع في ألمانيا.

ووفقاً لتقارير مركز شرطة ولاية راينلاند بفالتس، فإن الحادث المروري كان اصطدام سيارة نقل صغيرة في لوحة إعلانات في الطريق، مما أدى إلى سقوطها لتلحق الضرر بحوالي 7 سيارات، وهو ما نتج عنه خسائر قدرت بحوالي 100 ألف يورو (416 ألف ريال).

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وجاء في تقرير الشرطة أن سبب هذا الحادث الغريب هو أن سائق السيارة المنكوبة قد تعرض لنوبة سعال خفيفة خلال تناوله الطعام، أدت إلى فقدان التحكم على السيارة واصطدامها في لوحة الإعلانات.

كما نشرت الشرطة اعترافات السائق، والذي أوضح في التحقيقات أنه أثناء سعاله انحرفت السيارة من مسارها واصطدمت بلوحة الإعلانات مما أدى إلى تضرر 4 سيارات بشكل مباشر منها، وعلى الجانب الآخر اصطدمت سيارته بـ3 سيارات أخرى.

وكشف تقرير الحادث أنه بجانب الخسائر المادية، فقد أصيب أحد السائقين والذي تم تحويله للعلاج في المستشفى، وأن حالته أصبحت أفضل ولا داعي لتواجده في المستشفى بعد الآن.