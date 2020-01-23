كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم.. نصائح عاجلة لحماية سيارتك من مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الأرصاد الجوية في بيانها، من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء والوجه البحري، ناصحة السائقين بتوخي الحذر وخاصة في الشبورة المائية الكثيفة التي تجتاح المحافظات صباحا، واتباع تعاليم المرور أثناء القيادةن لتفادي حوادث الطرق.

ومن هنا، ننشر للسائقين مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على السيارات أثناء هطول الأمطار، وهي كالتالي:

- عدم تشغيل المحرك

ففي حالة تعرض سيارتك للغرق في مياه الأمطار، لا يجب تشغيل المحرك لأن في هذه الحالة تكون غرف الاحتراق مشبعة بالمياه، مما يؤدي لأضرار جسيمة تعوق السيارة عند تشغيل المحرك.

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- يجب تجفيف مقصورة السيارة

ففي حالة تواجد المياه في هيكل السيارة، يؤدي إلى تأكلها؛ لذا ينصح بنزع المقاعد من أماكنها والتأكد من تجفيفها أولا.

- فصل الأقطاب الكهربائية

يجب فصل الأقطاب الكهربائية وتجفيف الضفائر والدوائرت الكهربايية وعدم تشغيلهم حتى لا يتعرض الفرد إلى الصعق أو تتعرض السيارة نفسها للاشتعال.