كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوندا تستدعي 875966 سيارة لعيوب في الوسائد الهوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت شركة هوندا موتور 875966 سيارة بسبب مشاكل في الوسادة الهوائية الأمامية للسائق، حيث يمكن أن تنفجر الأكياس الهوائية في المركبات المستعادة بسبب التعرض الطويل للرطوبة العالية أو درجات الحرارة القصوى.

قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن انفجار الوسادة يمكن أن يؤدي إلى شظايا معدنية حادة، مما يؤدي إلى إصابة أو وفاة خطيرة.

المركبات المسحوبة:

2001-2002 Acura 3.2CL

2000-2003 Acura 3.5RL

2000-2001 Acura 3.2TL

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2000-2001 Honda CR-V

2000-2001 هوندا أوديسي

2001-2002 Acura MDX

2000 أكورد كوبيه و أكورد سيدان

2000 Civic Coupe و Civic سيدان

يذكر أن شركة تويوتا اليابانية قامت أيضا باستدعاء عدد من سياراتها بسبب الوسائد الهوائية.