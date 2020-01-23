"المنصور للسيارات" تطلق خدمة "إكسبريس" الجديدة في فرع التجمع

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة المنصور للسيارات، عن إطلاق خدمة الصيانة السريعة "إكسبريس"، بفرع التجمع، لعملاء شيفروليه وأوبل. وقالت "المنصور"، عبر بيان لها إن الخدمة تمكن العملاء من إجراء الصيانات السريعة خلال زمن قدره 60 دقيقة فقط، عن طريق الحجز المسبق. زمن قدره 60 دقيقة فقط، عن طريق الحجز المسبق. وأكد البيان أن الحملة تستهدف توفير الوقت لعملاء شيفرولية وأوبل، وإنجاز أعمال الصيانة السريعة Advertisements الخاصة بهم في 60 دقيقة فقط دون تحمل أية أعباء أو رسوم إضافية. الخاصة بهم في 60 دقيقة فقط دون تحمل أية أعباء أو رسوم إضافية. ووفقاً للبيان فإن هذه الخدمة تضاف إلى سلسلة من خدمات الصيانة الحصرية لعملاء شيفروليه وأوبل ومنها منصور بلس، وتقسيط الصيانة بدون فوائد، بالإضافة إلى باقة من العروض الأخرى.

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