بعد طرحها رسمياً في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات سوزوكي ألتو 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر، عن طرح طراز 2020 من سيارة سوزوكي الصغيرة " ألتو"، في السوق المحلية، بفئة واحدة من التجهيزات.

وزود موديل 2020 من "ألتو"، بعدد من التجهيزات الإضافية، يأتي في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS ، وحزام أمان 3 نقاط ELR أمامي وخلفي، وقفل أمان للأطفال في الأبواب الخلفية، وضوء توقف علوي، ومانع سرقة ايموبليزر، تذكير بحزام الامان من خلال انذار واضاءة.

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وتتمتع السيارة بمحرك 800 سي سي بنزين ونظام دقع ثنائي وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات ويوفر المحرك عزم دوران جيد واستهلاك وقود أقل وهو رغم سعته الصغيرة ولكنه يوفر كفاءة عالية في الأداء من خلال نظام الخانق الالكتروني، والمحرك ثلاثي الاسطوانات بنظام جر أمامي و12 صمام بقوة 35.3 كيلوواط عند 6000 لفة في الدقيقة أي 47.3 حصان , مع عزم دوران 69

نيوتن متر عند 3500 لفة في الدقيقة والمحرك يعمل بنظام الحقن متعدد النقاط.

وتقف السيارة على عجلات قياس 13 بوصة من الصلب، ويبلغ طول السيارة 3.446 متر وعرضها 1.490 متر وارتفاعها 1.475 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.360 متر وخلوص ارضي بواقع 16 سم. وتستوعب السيارة 5 ركاب مع حقيبة خلفية سعة 180 لتر وخزان وقود سعة 35 لتر، كما يبلغ وزن السيارة ما بين 732 إلى 755 كجم مع وزن اجمالي 1185 كجم.

وحددت مودرن موتورز سعر السيارة بـ 129900 جنيهاً مصرياً، مع ضمان 3 سنوات أو 100000 كم أيهما أقرب.