تخفيضات تصل إلى 19 ألف جنيه على نيسان قشقاي

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن عرض يشمل تخفيضات جديدة على سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، قشقاي موديل 2020 التي تم تقديمها منذ 15 يوما في السوق المصرية.

وتصل التخفيضات الجديدة على جميع فئات نيسان قشقاي 2020، إلى 19 ألف جنيه،

وذلك لفترة محدودة.

وكشفت "نيسان موتور"، عن الأسعار الجديدة لـ3 فئات من نيسان، أولهما فئة Visia، حيث أصبح سعرها الجديد 365900 جنيه، بدلاً من384900 جنيه، بتخفيض بلغ 19 ألف جنيه. أما فئة Acenta فجاءت

Advertisements

بسعر يبلغ 401900 جنيه، بدلاً من 419900 جنيه، بخصم يقدر بـ 18 ألف جنيه.

فيما بلغ سعر الفئة الثالثة 429900 جنيه، بدلاً من 446900 جنيه، بتخفيض يبلغ 17 ألف جنيه.

وكان عدد من وكلاء السيارات، قد أعلنوا مؤخراً خصماً على عدد من السيارات الـSUV، المنافسة لقشقاي، ويأتي في مقدمتها "هيونداي توسان"، "كيا سبورتاج"، "أوبل جراند لاند".