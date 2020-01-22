تعرف على شروط الإعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات الإعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.

وقبل أن نتعرف على خطوات الاعتراض الإلكتروني، إليكم شروط الإعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً:

يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.

لا يمكن الاعتراض على مخالفة تقديم الاعتراض عليها مسبقاً من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة، فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

يذكر أن معلومات المخالفة مع الصور تعرض على هيئة تقرير، ويسمح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تسجيل المكالمة.

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وأشارت الإدارة إلى إن طريقة الاعتراض إلكترونياً على المخالفات التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي، تكون كالتالي: