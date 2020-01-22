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الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس لإطلاق E-Class المحدثة في الصيف القادم، مع حصولها على تحديثات جمالية مختلفة في الداخل والخارج والمزيد من التقنيات مع خيارات هجينة.
مرسيدس كشفت عن بعض الصور التشويقية للفيس ليفت مع تغييرات خفيفة في تصميم المقدمة والخلفية، بينما تشمل التحديثات الداخلية مقود جديد ونظام معلومات ترفيهية MBUX الأحدث مع استمرار تمسك مرسيدس بالشاشات الرقمية واللمسات التقنية الفاخرة مثل مؤشر جودة الهواء ونظام “القيادة الذكية”، والذي سيساعد السائق على التوجيه والكبح سواء في الزحام أو حالات الطوارئ.
كما أكدت مرسيدس على تقديم سبع نسخ هجينة مختلفة ضمن مجال E-Class، لتشمل نسخ واجن ودفع رباعي، ومن الخيارات الجديدة مولد طاقة هجين مخفف بمحرك 2.0 لتر بأربعة سلندر وقوة 268 حصان، مع محرك آخر جديد 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 362 حصان.
ولم تكشف مرسيدس بعد عن موعد تدشين E-Class فيس ليفت ولكن ننتظر طرحها في أوروبا في الصيف مع تقديمها في باقي الأسواق العالمية قبل نهاية العام.
كانت هذه تفاصيل خبر أول نظرة رسمية على مرسيدس E-Class فيس ليفت 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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