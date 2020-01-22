نيسان باثفايندر 2021 تظهر أثناء اختبارها للمرة الأولى

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الخليج ٣٦٥ نت – مرت سبعة أعوام على تدشين الجيل الحالي من نيسان باثفايندر في 2013، والآن بدأت الشركة باختبار الجيل الجديد من السيارة، والمتوقع طرحه كموديل 2021، مع ظهوره لأول مرة في صور تجسسية.
وقد كانت السيارة مموهة بكثافة مع وضع ألواح جسد مزيفة لإخفاء جميع ملامح التصميم، ولكن مع ذلك يبدو أن باثفايندر ستحصل على تحديثات تطورية هادئة بدلا من تغييرات شاملة، مع بقاء أبعاد السيارة كما هي واستمرار الشكل العام للمقدمة، ولكن شبكة التهوية قد تكون أكبر قليلا كما هو المعتاد مع توجه السيارات الجديدة حاليا.
وبينما يمكن اعتبار السيارة جيل جديد من باثفايندر إلا أن السيارة ستستمر غالبا مع منصة D الحالية المبنية على الدفع الأمامي والمستخدمة في موديلات مورانو والتيما وماكسيما، مع توفر الدفع الرباعي واستمرار جير CVT.
نيسان بارعة بشكل خاص في التكتم على تفاصيل موديلاتها القادمة، وعادة تظهر الصور التجسسية للسيارات الأخرى قبل عام أو ما يقارب من تدشينها، ولكن سيارات نيسان تظهر عادة قبلها بعدة أشهر فقط، لذا نتوقع الكشف عنها لاحقا هذا العام، ربما في الصيف.
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