كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أكثر 10 شركات سيارات مبيعا لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جميع شركات السيارات عن مبيعاتها لعام 2019 الماضي، واليوم سنقدم لكم قائمة لأكثر 10 شركات سيارات مبيعا في العام الماضي.

وعن قائمة العشرة الأوئلـ فصعدت هوندا للمركز الرابع متخطيًة شركة نيسان التي عادت للمركز الخامس، كما صعدت بي ام دبليو للمركز العاشر بعد أن كانت في المركز الحادي عشر عام 2018.

وتصدرت شركة تويوتا القائمة بمبيعات بلغت 8.683.049 سيارة، واحتلت فولكس واجن الوصيف بمبيعات بلغت 6.436.548 سيارة، كما احتلت فورد المركز الثالث بمبيعات بلغت 4.735.575 سيارة.

وعلى الرغم من حصول فولكس واجن وفورد على المركزين الثاني والثالث إلا أن ذلك لا يعني زيادة مبيعاتهما حيث انخفضت المبيعات الكلية بمقدار 1.8% لفولكس واجن و 7.6% لفورد.

إليكم القائمة أكثر شركات سيارات مبيعا لعام 2019:

1- تويوتا بمبيعات بلغت 8.683.049 سيارة 2- فولكس واجن بمبيعات بلغت 6.436.548 سيارة Advertisements 3- فورد المركز الثالث بمبيعات بلغت 4.735.575 سيارة

4- هوندا بمبيعات بلغت 4.630.868 سيارة

5- نيسان بمبيعات بلغت 4.366.453 سيارة

6- هيونداي بمبيعات بلغت 4.279.155 سيارة

7- شفروليه بمبيعات بلغت 3.831.566 سيارة

8- كيا بمبيعات بلغت 2.843.637 سيارة

9- مرسيدس بمبيعات بلغت 2.490.999 سيارة

10- بي ام دبليو بمبيعات بلغت 2.219.773 سيارة