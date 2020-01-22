ننشر تفاصيل حركة التعيينات الجديدة بإدارة "مازيراتي"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة "مازيراتي" عن تعيين بيرنارد لوار مديراً تنفيذياً للعمليات التجارية، وباولو توبيتو مديراً تنفيذياً للتسويق.
ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإن التعيينات الجديدة من المنتظر أن تسهم في تعزيز خبرات الفريق الإداري المتجدد لـ "مازيراتي"، والتي ستكشف خلال الشهـور القادمة عن ابتكارات مهمة يأتي في طليعتها إطلاق سيارة رياضية جديدة من المقرر إنتاجها ضمن مصنع الشركة في مودينا وإطلاقها في مايو القادم.
وقال البيان إن بيرنارد لوار، سيتولى إدارة مبيعات "مازيراتي" حول العالم، وهو يحظى بخبرةواسعة في قطاع السيارات؛ حيث بدأ مسيرته المهنية في هذا القطاع عام 1988 بالعمل لدى شركة "فورد"، ومن ثم انتقل بعدها للعمل لدى شركة "فيات". وشغل منذ عام 2002 مناصب عدة لدى شركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي أوروبا"، حيث اضطلع بمسؤوليات متزايدة في مجالات التسويق والعمليات التجارية.
يحمل لوار شهادة جامعية في الاقتصاد والتسويق من كلية "آيفاج" لإدارة الأعمال في ليون بفرنسا.
من جانبه، سيتولى باولوتوبيتو الإشراف على
يحمل توبيتو شهادة في الاقتصاد والأعمال من جامعة باري في إيطاليا، وتابع دراسته في جامعة ميد-جلامورغان في المملكة المتحدة.
وسيعمل كلّ من لوار وتوبيتو تحت الإدارة المباشرة لديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة "مازيراتي.
باولو توبيتو
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