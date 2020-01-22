BMW تستعرض رؤيتها المستقبلية للتنقل خلال فعاليات معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2020

كتب: باسل الحلواني

شاركت علامة BMW الفاخرة في معرض إلكترونيات المستهلكين Consumer Electronics Show (CES 2020)، الذى أقيم بمدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية مؤخرا، وهو المعرض الذى يقام سنويا بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية وبالأخص شركات التكنولوجيا والإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الترفيهية.

وشاركت العلامة الألمانيةBMW بجناح مستقل Silver Lot تحت شعار #ChangeYourPerception أو "غير إدراكك" استعرضت من خلاله رؤيتها لتجربة التنقل المستقبلية من خلال مجموعة من التقنيات والابتكارات الاختبارية.

وكانت أول الابتكارات التي عرضتها الشركة هي السيارة التجريبية BMW i Interaction EASE التى توفر لمحة عن المستقبل الذى ستهيمن فيه السيارات ذاتية القيادة, والتي جاءت بتصميم خارجى تجريدى

من أجل تركيز الانتباه على المقصورة الداخلية التي تمنح الركاب الشعور بالراحة التامة خلال الرحلة, بجانب إلقاء الضوء على آفاق التفاعل بين الركاب والسيارة الذى يكاد يتشابه مع التفاعل بين البشر.أما ثانى الابتكارات التي قدمتها مجموعة BMW فكانت مفهوم ZeroG Lounger, وهى التقنية التي زودت بها ثلاثة من موديلات طراز BMW X7 الفخم من فئة SUV كبيرة الحجم على سبيل التجربة قبل أن يتم تزويد طرازات الشركة الإنتاجية به خلال عدة سنوات بصورة مشابهة للمفهوم التجريبى إلى حد كبير.وقد جاءت تلك التقنيات مؤكدة التزام مجموعة BMW بتوظيف التكنولوجيا بطريقة توصل فوائد ملموسة إلى المستهلكين, وبالإضافة إلى ذلك, لعبت تقنية اتصال الجيل الخامس 5G Technology دورا كبيرا في أسطول طرازات الشركة المتواجدة بالمعرض هذا العام, حيث ستأتى السيارة BMW iNEXT المتوقع طرحها العام القادم متضمنة تقنية 5G التي غالبا ما ستساهم في أن تصبح مجموعة BMW أول صانع للسيارات الفاخرة في العالم يقدم هذه التقنية الجديدة كتجهيز قياسى في موديل إنتاجى, كما ستقدم الشركة من خلالها مفهوم BMW Natural Interaction الذى يمهد الطريق لمستوى أعلى من التحكم داخل السيارة.وقد شهد الجزء المكشوف من جناح BMW عرض حى للعديد من التقنيات من ضمنها سيارة BMW من طراز i3 مزودة بهاتف ذكى يوضح كيفية تطور السلامة على الطرق إلى آفاق جديدة باستخدام تلك التكنولوجيا الجديدة.