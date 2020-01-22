أول سيارة كهربائية دون عجلة قيادة ودواسات

كتب: باسل الحلواني

أعلنت وحدة السيارات الذاتية القيادة كروز Cruise التابعة لشركة جنرال موتورز General Motors عن سيارة كهربائية نموذجية لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات لاستخدامها في خدمتها المخطط لها للنقل التشاركي الذاتية القيادة.

Advertisements

وتحمل السيارة التي تم تطويرها اسم Cruise Origin، بالشراكة مع شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا Honda، التي استحوذت مقابل 2.75 مليار دولار

على نسبة 5.7 في المئة من شركة Cruise في عام 2018، وذلك في محاولة منها للحاق بمنافسيها في تطوير التقنية بتكاليف هائلة ومخاطر عدم وجود أي منتجات جاهزة للسوق.

وتأتي السيارة على شكل حافلة صغيرة مع ثلاثة مقاعد في كل جهة تواجه بعضها البعض، ولم

تكشف شركة Cruise عن تفاصيل مثل سعة البطارية أو تكلفتها، لكنها تدعي أن الأسرة التي تعيش في سان فرانسيسكان وتستخدم خدمات النقل التشاركي ستشهد توفيرًا قدره 5000 دولار سنويًا بفضل السيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Cruise: إن السيارة التي تشبه الصندوق بحجم سيارة الدفع الرباعي الكبيرة ذات الأبواب الانزلاقية من كل جانب سوف تستخدم في خدمة النقل التشاركي الخاصة بالشركة، لكن لم يذكر متى سيتم إطلاق المنافس الجديد لشركة ليفت Lyft وأوبر Uber.