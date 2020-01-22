لكزس تكشف عن سيارة اختبارية مخصصة للطرق الوعرة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات الفارهة لكزس، عن نسخة اختبارية مخصصة للطرق غير الممهدة والوعرة، مبنية على منصة جي إكس.

وتقف السيارة الاختبارية الجديدة تحصل السيارة الاختبارية على عجلات فريدة ملائمة للطرق الوعرة وإطارات Toyo Open Country، فضلاً عن نظام تعليق

Advertisements

مخصص يمنح تجربة قيادة محسنة على جميع التضاريس، كما تحصل السيارة على مصد أمامي فريد وكذلك أجزاء مدرعة جانبية، بالإضافة إلى خيمة سريعة الفتح على سقف السيارة مع سرير ومظلة كبيرة ما يوفر راحة كبيرة.

وتعتمد السيارة الأنيقة على محرك V8 سعة 4.6 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 301 حصان و446 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع عكلي بدوام كامل، مع نظام تحكم نشط في التسارع (A-TRAC)، بالإضافة إلى نظام تعليق ديناميكي وشاشة عرض بانورامية للسائق والراكب موصلة مع كاميرات.