- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
الخليج ٣٦٥ نت – سلم وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، الترخيص رقم 1 لنشاط أجرة المطار، والترخيص رقم 1 لنشاط تجهيزات الأجرة، مدشناً بذلك الهوية الجديدة لسيارات أجرة المطار والأجرة العامة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
كما أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح أن الخدمة ستشمل جميع خدمات الأجرة قريباً، وأن تدشين هذه المركبات ليس مقتصراً على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة وخصائصها الداخلية ولكن لتوفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية موحدة.
كما أضاف أن التجهيزات الداخلية تتضمّن:
- خاصية السداد الإلكتروني
- الاتصال مع الخرائط الذكية
- إمكانية طلبها عبر التطبيقات
- جهاز تحديد سرعة لكل مركبة
- مزايا الأمان التي تشمل التنبيه عند الطوارئ وعرض بيانات السائق
- وجود كاميرا لتوثيق مستويات الجودة في الخدمة المقدمة
- شاشات تعريفية تمكّن الراكب من التحكم بالصوت وتقييم الخدمة
- شبكة إنترنت مجاني وجهاز الدفع عبر الشبكة
واشترطت الوزارة لإصدار التراخيص لسيارات الأجرة:
- ألا يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة التصنيع
- أن تتوفّر بها شاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية لاحتساب تكاليف الرحلات
- وجود جهاز تتبع حي ومباشر بكل سيارة على مدار الساعة
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” وزير النقل يدشن الهوية الجديدة لأجرة المطار والأجرة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.