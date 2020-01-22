“بالفيديو” تيسلا موديل X تنقسم إلى نصفين بعد اصطدام نيسان GT-R بها!

الخليج ٣٦٥ نت – انشطرت تيسلا موديل X في حادثة مروعة في فلوريدا الأمريكية بعد تجاهل نيسان جي تي ار لإشارة مرور حمراء والاصطدام بها بعنف.

أجل، السيارة انشطرت بالكامل مع انفصال الجزء الخلفي وراء الصف الثاني من المقاعد، لذا يمكنكم تخيل سرعة الجي تي ار وقت الحادث، وما يجعل الأمر أغرب أن الحادث وقع داخل طرق مدنية مزدحمة.

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وقد تم نقل سائق الجي تي ار وصديقته للمستشفى بإصابات ارتجاجية، وإن كان من المتوقع تعافيهم منها، والمذهل هنا أن سائق التيسلا نجى بإصابات خفيفة فقط لساقه.

وبينما انشطرت تيسلا موديل X مع تدمر مقدمة جي تي ار بشكل كامل؛ تضررت سيارات أخرى بفعل الحادث، حيث اندفعت خلفية التيسلا تجاه فورد موستنج حمراء ثم إلى فولكس فاجن جولف، ولحسن حظ الجميع لم يصب أي مشاة بأذى.