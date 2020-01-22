كمارو SUV الكهربائية تظهر بشكلها المتوقع لمنافسة موستنج ماخ اي

الخليج ٣٦٥ نت – أثارت فورد ضجة مع تقديم موستنج ماخ اي 2021، مع اعتراض بعض محبي موستنج بالأخص على تحويل اسم سيارتهم العضلية العريقة لـ SUV كهربائية، ولكن فورد راهنت أن اسم موستنج سيكون عاملا ترويجيا مهما للسيارة.

والآن تعمل جنرال موتورز على استراتيجية كهربائية خاصة بها، مع تطويرها لمنصة كهربائية مرنة جديدة قادمة في 2021 لدعم تسع موديلات مختلفة على الأقل، منهم كاديلاك SUV، والسؤال هنا هل ستأخذ جنرال موتورز خطوة مشابهة لفورد مع تقديم SUV كهربائية معتمدة على كمارو؟

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كمارو SUV قد تبدو مشابهة لهذه الصور التوقعية، مع تصميم أقرب للكوبيه بخط سقف مائل، والذي اشتهر مع سيارات SUV مثل بي ام دبليو X6 وغيرها مع الحفاظ على بعض اللمسات العضلية في الجسد الخارجي للتأكيد على روح كمارو في السيارة الجديدة، وقد اقترح البعض اسم “كمارو E/28” لهذا الموديل.

في حالة قيام جنرال موتورز بالفعل بطرح كمارو SUV فلن تقل قوتها غالبا عن موستنج ماخ اي الأساسية بـ 225 حصان مع نسخ أعلى أداء بدفع رباعي وموتورين كهربائيين للبقاء في المنافسة مع نسخ ماخ اي الأقوى بـ 332 حصان و459 حصان.