“بالصور” افتتاح مدينة السيارات الأكبر بالمنطقة في عكيشية مكة

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الخليج ٣٦٥ نت – افتتح مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اليوم، مدينة السيارات في العكيشية، جنوب العاصمة المقدسة، وتعد المدينة هي الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة في المنطقة وتقع على مساحة تزيد عن عن 4.5 مليون م2.
جدير بالذكر أن المدينة الجديدة تحتوي على مناطق لأنشطة السيارات، منها الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.
كما تضم المدينة:
- 46 معرضاً للمعدات الثقيلة
- 82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة
- 80 مستودعاً
- 1800 ورشة
- 86 مركزاً للصيانة
- 4 مبان خدمية
- 1596 محلاً تجارياً
- 300 معرض
- 30 معرضاً للتوكيل
- 10 مساجد
- 6 محطات
- مدرسة تعليم القيادة
- مبنى الفحص الدوري
- مركزاً للدفاع المدني والشرطة
- مقراً لإصدار تراخيص البلدية
- 56 مبنى سكنياً
- 7 مبانٍ خدمية
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