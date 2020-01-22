عروض الصيانة المميزة من هيونداي المجدوعي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، واحصل على خصم مميز عند تغيير بطانة وأقراص الفرامل وعلى تكلفة الخدمة في مراكز هيونداي-المجدوعي لخدمات السيارات، فرامل سيارتك دائمًا طوع أمرك إذا اعتنيت بها. مميزات العرض: خصم 40% على تغيير بطانة وأقراص الفرامل.

خصم 15% على تكلفة الخدمة. الشروط والأحكام: يسري العرض للسيارات التي عمرها 3 سنوات أو أكثر.

لايشمل العرض قطع الصيانة وقطع الاصطدام.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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