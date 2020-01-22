تجربة قيادة اودي Q3 2020 الجديدة كلياً+أبرز المميزات والمواصفات والأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اودي Q3 2020 الجديدة كلياً إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر الوكيل ساماكو للسيارات كي تبهرنا بما تحمله من تقنيات متقدمة ومقصورة فاخرة، إلى جانب تصميمها الشبابي الجذاب، واليوم نلقي نظرة عامة عليها.

الخارجية

حصلت الـSUV المدمجة على تغيير كبير مقارنة بحجمها السابق، حيث استبدلت منصة جولف Mk5 بمنصة MQB الجديدة المرنة، وهو ما جعلها أكثر ارتفاعاً بفارق 38 ملم وأطول 96 ملم وأعرض 25 ملم.

من حيث التصميم، نلاحظ أن Q3 الجديدة كلياً تبدو كنسخة مصغرة من Q8، حيث تظهر هوية اودي الجديدة، ما يظهر خاصة مع مصابيح LED الأمامية مع شبك أسود كبير ومصد خلفي عريض يكون باللون الأسود بفئة بلاك ايديشن الأعلى، إضافة لأغطية مرايا سوداء وسقف بانورامي زجاجي، إضافة إلى مصابيح خلفية ذات إضاءة متتابعة مميزة وحقيبة أمتعة يمكنها فتحها وغلقها كهربائياً بلمسة واحدة مع عجلات 17 إلى 19 إنش حسب الفئة.

الداخلية

وبالإنتقال للداخلية، نجد أن مستوى فخامة Q3 2020 الجديدة قد ازداد أيضاً من خلال توفير مساحة أكبر للركاب بشكل مريح تماماً بفضل المقاعد المناسبة للقيادة مسافات طويلة، إضافة لوجود تجويفات بالمقاعد الأمامية من الخلف والسقف لأجل توفير أكبر مساحة ممكنة لركاب الصف الخلفي دون أي مشاكل، وذلك إضافة لوجود مسند أذرع خلفي يوجد بداخل حامل أكواب مزدوج يمكن فتحه وغلقه بلمسة زر، إضافة لوجود حقيبة أمتعة كبيرة سعتها 675 لتر وتصل إلى 1525 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تضم المقصورة شاشة عدادات 8 إنش بجانب شاشة لمس نظام MMI للترفيه المعلوماتي بقياس 10.1 إنش بجوار بعضهمها البعض، مع دعم شاشة العدادات الرقمية للكثير من الخيارات والإعدادات التي تسمح للسائق بالتحكم بمختلف أنظمة السيارة، إضافة لدعم التحكم بالأوامر الصوتية في نظام الترفيه سريع الإستجابة متعدد الوظائف.

التقنيات

من حيث التقنيات، تقدم اودي Q3 الجديدة نظام مكيف أوتوماتيكي مع أزرار تحكم به واضحة، والتي يوجد أدناها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية الداعمة، إضافة لمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تشمل مستشعرات مراقبة للطريق تحذر السائق من أي اصطدام وشيك مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية ووسائد هوائية متنوعة بجانب أنظمة منع الانحراف عن المسار والثبات الإلكتروني والمكابح مانعة الانغلاق.

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المحركات

تقدم لنا Q3 محرك 4 سلندر سعة 1.4 لتر تيربو بقوة 155 حصان مع متوسط استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 15.1 كم/لتر من بنزين 95.

الأسعار

هذا وأما عن الأسعار، فهي تبدأ من 170,500 ريال لفئة أدفانسد، في حين أن فئة بلاك ايديشن الأعلى تأتي بسعر 189,500 ريال، وتعد هذه الأسعار شاملة الضرائب ونهائية قبل تكاليف التأمين.

صور تجربة القيادة:

صور وكالة ساماكو: