لكزس GX أوفرلاند الاختبارية هي SUV مثالية للتخييم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس الستار عن سيارة اختبارية جديدة مخصصة للطرق الوعرة والتخييم مستندة إلى جي إكس في معرض مونتريال للسيارات في كندا الجاري حالياً، حيث تستعرض جي إكس أوفرلاند الاختبارية مدى ملائمة سيارات الـ SUV للطرق الوعرة والمساحات المفتوحة.

تحصل السيارة الاختبارية على عجلات فريدة ملائمة للطرق الوعرة وإطارات Toyo Open Country، فضلاً عن نظام تعليق مخصص يمنحك تجربة قيادة محسنة على جميع التضاريس، كما تحصل السيارة على مصد أمامي فريد وكذلك أجزاء مدرعة جانبية، بالإضافة إلى خيمة سريعة الفتح على سقف السيارة مع سرير ومظلة كبيرة ما يوفر راحة كبيرة.

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بالحديث عن الراحة، فإن المقصورة أكثر فخامة مما يمكنك توقعه في سيارة سفاري، حيث تحصل على جلود حمراء ولمسات ألومنيومية وخشبية، ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية، ونظام صوتي محيطي مميز Mark & ​​Levinson، والذي يضم 17 مكبر صوت، وغير ذلك الكثير، فالسيارة تجسد فكرة “التخييم الفاخر”.

تستمد السيارة الأنيقة قوتها من محرك V8 سعة 4.6 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 301 حصان و446 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع عكلي بدوام كامل، مع نظام تحكم نشط في التسارع (A-TRAC)، بالإضافة إلى نظام تعليق ديناميكي وشاشة عرض بانورامية للسائق والراكب موصلة مع كاميرات، ولم توضح لكزس ما إذا كانت الأشياء المعروضة في جي إكس أوفرلاند الاختبارية ستعرض للبيع بشكل منفرد أم لا.