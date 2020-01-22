نظرة شاملة على فورد اسكورت 2020 الجديدة+أبرز المميزات والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت فورد اسكورت 2020 الجديدة كلياً إلى السعودية مؤخراً عبر توكيلات الجزيرة لتكون أحدث المنافسين بفئة السيدان المدمجة، فدعونا نلقي عليها نظرة عامة معاً.

الخارجية

تتمتع سيدان فورد المدمجة بتصميم جميل متناغم يضم مصابيح نهارية LED على شكل حرف C، وشبك أمامي متدرج مع مصابيح خلفية متكاملة تتخذ شكل الجناح بينها شريط من الكروم اللامع، بجانب عجلات 16 إلى 17 بوصة وفتحة سقف قابلة للإمالة والإنزلاق إضافة إلى هوائي زعنفة القرش الذي يزيد من ديناميكيتها.

الداخلية

داخل المقصورة، تركز فورد اسكورت 2020 على تقديم مستوى عالي من الرحابة والراحة التي تسمح للركاب بتغيير وضعيتهم بسهولة، إضافة لوجود منفذ تخزين عملي بالكونسول الوسطي لزيادة العملية دون التأثير على راحة الركاب بالأمام، مع شاشة لمسية 8 بوصة في بقعة مثالية تسمح للراكب الأمامي والسائق بالوصول لها بسهولة، مع عدادات تحتوي شاشة معلومات رقمية لعرض أهم التنبيهات من الأنظمة المختلفة أمام السائق بوضوح خلف المقود متعدد الوظائف، في حين تتمتع المقصورة بزخارف معدنية راقية.

التقنيات والأمان

مع شاشة لمسية 8 بوصة في بقعة مثالية تسمح للراكب الأمامي والسائق بالوصول لها بسهولة، وعدادات تحتوي شاشة معلومات رقمية لعرض أهم التنبيهات من الأنظمة المختلفة أمام السائق بوضوح خلف المقود متعدد الوظائف، تتمتع فورد اسكورت بمستوى عالي من التقنيات، خاصة مع وجود مقعد سائق قابل للتعديل في 8 اتجاهات للحصول على تجربة القيادة الأكثر راحة، بجانب دعم تشغيل المحرك بلمسة زر ووجود 6 وسائد هوائية مع نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات ومستشعرات خلفية للتنبيه من الاصطدامات.

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كما تقدم اسكورت 2020 اثنين من الأنظمة المميزة للغاية التي تساعد بالحصول على تجربة قيادة غنية أكثر، ليكون الأول نظام إغلاق الشبكة النشط الذي يمكنه التحكم بزاوية الشبك الأمامي لتكون عند زاوية 90 درجة بحد أقصى، والذي يمكن بفضله التحكم بدقة في تدفق الهواء وفق 16 مستوى للحصول على أعلى كفاءة ممكنة باستهلاك الوقود.

أما النظام الثاني فهو نظام التوجيه الكهربائي المعزز آليا (EPAS) المسؤول عن جعل عجلة القيادة أكثر خفوة وسهولة بالتحكم على السرعات المنخفضة، في حين يصبح نظام التوجيه أكثر شدة بالسرعات المرتفعة مع التقليل من اهتزازات عجلة القيادة ومراعاة ظروف الرياح بالطريق أثناء التحكم في مستوى شدة ولين التوجيه.

المحركات

تأتي فورد اسكورت 2020 مع محرك 1.5 لتر 3 أسطوانات بقوة 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، والذي يقدم معدل استهلاك وقود فائق رائد بهذه الفئة من السيارات يبلغ 18.9 كم/لتر.

الأسعار