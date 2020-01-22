عرض أفضلية الخليج على شراء رينو ميجان 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة أفضلية الخليج للسيارات، واحصل على رينو ميجان.. بتصميم أنيق ومزايا متطورة، كلها في متناولك. السيارة المشمولة في العرض: رينو ميجان موديل 2020: امتلكها الآن ابتداء من 49,900 ريال نقداً . مميزات العرض: ضمان لمدة 5 سنوات/150,000 كم الشروط والأحكام: السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

البنود و تطبق الشروط.

قد تختلف المواصفات الفنية حسب الطرازات. يرجى التحقق من صفحة المنتج لمزيد من التفاصيل

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