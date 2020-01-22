“بالأرقام” ترتيب أعلى 10 شركات سيارات مبيعاً في العالم لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بيانات مبيعات السيارات العالمية لعام 2019، لنرى أن تويوتا حافظت على المركز الأول كالعادة عالميا لتحصل على 10.2% من حصة السوق بمبيعات 8,683,049 مليون سيارة.

وذهب المركز الثاني لفولكس فاجن، والتي حصلت على 7.6% من حصة السوق بمبيعات 6.4 مليون سيارة، ويُذكر أن فولكس فاجن بدأت 2010 بحصة 7.3%.

ورغم معاناة فورد من تراجع المبيعات إلا أنها حافظت على المركز الثالث بحصة سوقية 5.6% ومبيعات 4.7 مليون سيارة، وهو تراجع سنوي 7.8% من 2018.

في المركز الرابع نرى هوندا بمبيعات 4.6 مليون سيارة، وفي الخامس نيسان بـ 4.3 مليون سيارة، وفي السادس هيونداي بـ 4.2 مليون سيارة، وتكمل شيفروليه وكيا ومرسيدس وبي ام دبليو قائمة أكبر عشر صانعات سيارات بالعالم.

نتائج الترتيب أتت كما يلي وفق Focus2Move:

1- تويوتا: 8,683,049 سيارة – 10.24 بالمئة

2- فولكس واجن: 6,436,548 سيارة – 7.59 بالمئة

3- فورد: 4,735,575 سيارة – 5.59 بالمئة

4- هوندا: 4,630,868 سيارة – 5.46 بالمئة

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5- نيسان: 4,366,453 سيارة – 5.15 بالمئة

6- هيونداي: 4,279,155 سيارة – 5.05 بالمئة

7- شفروليه: 3,831,566 سيارة – 4.52 بالمئة

8- كيا: 2,843,637 سيارة – 3.35 بالمئة

9- مرسيدس: 2,490,999 سيارة – 2.94 بالمئة

10- بي ام دبليو: 2,219,773 سيارة – 2.62 بالمئة