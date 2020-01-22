بيجو تكشف عن نسخة هجينة من سيارتها الشهيرة 508

طرحت شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو، نسخة هجينة من سيارتها الشهيرة 508، وحددت الشركة سعر 44 ألف يورو لفئة الصالون، فيما جاء سعر فئة الكومبي بزيادة 1100 يورو عن فئة الصالون.

وتعتمد سيارة بيجو الهجينة على سواعد محرك بنزين سعة 1.6 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصان،

مع محرك كهربائي بقوة 81 كيلووات/110 حصان.

ويستند هذا النظام على بطارية ليثيوم أيون سعة 11.5 كيلووات ساعة، تتيح للسيارة بلوغ مدى السير 54 كلم، بعدها يلزم توصيل السيارة بمصدر الشحن لمدة تتراوح من 2.5 إلى 6.5

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ساعة.

وعند الاعتماد على المحرك الكهربائي فقط فإن السيارة لا تتجاوز السرعة القصوى 135 كلم، لكن بتضافر جهود كلا المحركين فإن القوة الإجمالية تصل إلى 165 كيلووات/225 حصان، وهو ما يصل بالسرعة القصوى إلى 240 كلم/س. وساعد هذا النظام الهجين على تقليص استهلاك السيارة من الوقود إلى 1.3 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 30 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.