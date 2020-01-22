"كيا" تحصل على جائزتين في مسابقة "سيارة العام"

كتب: باسل الحلواني

اختارت مجلة بريطانية متخصصة في عالم السيارات، سيارتي "مورنينج" و"نيرو EV"، اللتين تنتجهما شركة كيا موتورز كأفضل سيارة لهذا العام.

أكدت شركة كيا موتورز أن مجلة What Car اختارت "سيارة عام 2020" من بين السيارات الجديدة التى تباع في بريطانيا.

يذكر أن مجلة "وات كار" التي انطلقت في عام 1973،

تختار أفضل سيارة في 24 فئة منذ عام 1978.

وحصلت "مورنينج" المعروفة في مصر باسم "بيكانتو"، على لقب "أفضل سيارة قيمة" للعام الثانى على التوالي، وتم اختيار "نيرو EV" كأفضل سيارة كهربائية صغيرة الحجم.

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وسجلت مبيعات "مورنينج"، 17,948 وحدة في بريطانيا العام

الماضي لتصبح ثاني أكثر سيارات كيا مبيعا في بريطانيا.

وحصلت سيارة "سبورتج" الرياضية متعددة الاستخدامات على المركز الأول من حيث أكثر السيارات مبيعا بـ34,502 وحدة.

وكانت سيارة "نيرو EV"، قد فازت بجائزة أفضل سيارة لعام 2019" في العام الماضي.

وبلغت مبيعات سيارات "نيرو EV"، في بريطانيا 682 وحدة في العام الماضي لتحتل المرتبة الـ 13 من بين السيارات الكهربائية، والمرتبة الخامسة من بين السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات.