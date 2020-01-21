وكيل "هانتنج" يكشف عن تخفيضات على X7S الجديدة

كتب: باسل الحلواني
أقرت مجموعة IFG وكيل سيارات هانتنج في مصر، تخفيضاً على أسعار موديلات X7S الجديدة التي توفرها الشركة في السوق المحلية كموديلات 2020.
وتقدم السيارة في فئتين في مصر وهما : - Royal : بسعر 309.999 ألف جنيه بدلاً من 329.990ألف جنيه بتخفيض 20 ألف جنيه - Flagship : بسعر 329.990 ألف جنيه بدلاً من 349.990 ألف جنيه بخصم 20 ألف جنيه.
وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصانعند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 215 نيوتن متر بين 2000 و4000 لفة في الدقيقة وخزان وقود سعة 60 لتر. وتأتي السيارة بطول 4.671 متر وعرض 1.902 متر وارتفاع بواقع 1.697 متر وقاعدة عجلات بطول 2.810 متر وسعة حقيبة خلفية 414 لتر وتتسع السيارة الي 5 مقاعد وتأتي بوزن اجمالي 1612 كجم.
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