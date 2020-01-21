سوبارو تكشف عن كروس اوفر اختبارية كهربائية بالتعاون مع تويوتا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلت سوبارو يوم الاثنين عن تحويل جميع مجالها للمولدات الكهربائية بحلول 2035 والآن كشفت الشركة عن أول سيارة اختبارية كهربائية ستمهد للكروس اوفر الجديدة التي تعمل عليها حاليا بالتعاون مع تويوتا.

وستنطلق هذه الكروس اوفر في الأسواق قبل 2025، ونرى في السيارة الاختبارية تصميما خارجيا جريئا بزوايا حادة مع تخليها عن الشبك الأمامي كما هو المعتاد مع السيارات الكهربائية، وإن حافظت على فتحات تهوية مزيفة على جوانب المقدمة لأسباب جمالية فحسب.

ويتضح من تصميم ووضعية الزجاج الأمامي اهتمام سوبارو بجعل الداخلية واسعة قدر الإمكان، كما أن خط السقف مسطح لإعطاء مساحة تحريك رأس معتبرة للركاب الخلفيين، ولكن لنتذكر أن هذه سيارة اختبارية وقد يكون الموديل الإنتاجي مختلفا لحد كبير.

وقد أكدت تويوتا وسوبارو في 2019 على تعاونهم لتطوير منصة كهربائية تدعم موديلات SUV جديدة من الشركتين كما ستكون المنصة مرنة لدعم موديلات سيدان كهربائية أيضا في المستقبل.