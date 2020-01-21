تدشين فورد برونكو 2021 قريباً جداً لمنافسة رانجلر

الخليج ٣٦٥ نت – في أواخر 2019 كشفت فورد عن فيديو تشويقي لبرونكو الجديدة كليا مؤكدةً على طرحها في ربيع 2020، ما يعني إطار وقتي يتراوح بين مارس ويونيو، وقد أشارت تقارير مسبقة أننا سنرى السيارة في معرض ديترويت للسيارات في يونيو القادم، ولكن يبدو أن السيارة قد تُدشن أسرع مما توقعنا.

موقع FordAuthority نقل عن مصادر مطلعة أن الـ SUV الجديدة ستُدشن في معرض نيويورك الدولي للسيارات في أبريل، وهو متفق مع تصريح فورد بالكشف عن السيارة في الربيع.

وأشار الموقع أن المصادر أكدت على موعد التدشين في السابع والثامن أبريل، “مع إمكانية تغيير ذلك في المستقبل القريب”، ويبدو أن فورد ستكشف عن برونكو كاملة الحجم ببابين وأربعة أبواب أولا مع تأخير تدشين “بيبي برونكو” الأصغر حجما لاحقا هذا العام.

ومن المتوقع طرح السيارة في السوق في أواخر 2020 كموديل 2021 بأسعار تتعدى 120,000 ريال وخيارات كثيرة سترفع من السعر بقوة.