الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن ميراي 2021 الجيل الثاني بعد أشهر من الكشف عن السيارة الاختبارية، وقد تم تدشين ميراي الأصلية في 2015 لتكون واحدة من أولى السيارات الهيدروجينية المتوفرة بشكل تجاري في العالم ولكن بدون تحقيق نجاح كبير.

لتغيير ذلك، أجرت تويوتا تغييرات واسعة للتصميم الخارجي ليكون أكثر جراءة وجاذبية مع استلهام تصميم أقرب للكوبيه وموديلات لكزس، بينما داخلية السيارة مبسطة وأنيقة بدون مبالغات، مع لوحة عدادات رقمية 8 إنش ونظام معلومات ترفيهية 12.3 إنش ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.

وستعتمد ميراي الجديدة على منصة الدفع الخلفي العالمية لتويوتا لتحسين متعة القيادة والتحكم، وأشارت تويوتا إلى زيادة 30% في مدى السير ليتعدى 630 كيلومتر بين كل شحنة.

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وعلى العكس من السيارات الكهربائية، تعتمد ميراي على الهيدروجين والأكسجين لتوليد الطاقة مع انبعاثات من بخار المياه فقط، ومن أكبر ما يميزها عن السيارات الكهربائية هو إمكانية شحنها بالكامل من محطة هيدروجين في خمس دقائق فقط، ولكن بالطبع هذه المحطات غير متوفرة في كل مكان، لذا ستركز تويوتا على ولايات كاليفورنيا وهاواي الأمريكية للوقت الحالي.