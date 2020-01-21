تخفيضات "يناير" تشعل المنافسة بين السيارات الـ SUV

كتب: باسل الحلواني

اشتعلت المنافسة في سوق السيارات المصرية، على كعكة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، بعد التخفيضات الأخيرة التي أقرتها بعض الشركات على طرازاتها، وكان آخرهم أمس، حيث أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في مصر، على السيارة أوبل جراند لاند، بعد ساعات قليلة من إعلان الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيل علامة كيا، عن خصومات على السيارة كيا سبورتاج.

وكانت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي، قد أقرت مؤخراً خصماً على السيارة "توسان"، بعد أيام قليلة من طرح نيسان موتور إيجيبت، موديل 2020 من سيارتها قشقاي، والتي جاءت بأسعار تنافسية.. "سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية لقرائها المقبلين على الشراء، مقارنة كاملة بين السيارات الـ4، من حيث الأسعار والمواصفات.

جراند لاند

انضمت السيارة أوبل جراند لاند، إلى قائمة تخفيضات "يناير"، بعد إعلان شركة المنصور للسيارات، عن خصومات على جميع فئاتها، تصل إلى 40 ألف جنيه. وتمكنت أوبل جراند لاند، من إثبات وجودها في السوق المصرية، منذ طرحها وحتى الآن، حيث تتميز بتصميم فريد وجودة وتكنولوجيا ألمانية هي الأفضل في العالم.

ونالت السيارة إعجاب وثقة المستهلك المصري، نظراً لما تتمتع به هذه الفئة من السيارات من مواصفات عالية وأداء قوي.

وتعتمد جراند لاند، على محرك تربو 1600 سي سي بقوة 163 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات

تصل سرعته القصوى 210 كم / ساعة، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم / ساعة في زمن قياسي يبلغ 9.4 ثانية، كما تتميز السيارة باستهلاكها الإقتصادي في الوقود حيث تستهلك 7 لتر لكل 100 كم.

وتتوافر أوبل جراند لاند بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، جميعها تتمتع بأقصى درجات الراحة والرفاهية والأمان.

تتميز الفئة الأولى بوجود 4 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام مراقبة ضغط الإطارات، إضاءة نهارية LED، مصابيح خلفية LED، مثبت سرعة، سقف بانوراما بغطاء كهربائي، عجلة قيادة قابلة للطي والإطالة، مخارج خلفية للتكييف، حساسات ركن خلفية، جنوط قياس 17 بوصة. ويبلغ سعر هذه الفئة 419990 جنيه.

وتتميز الفئة الثانية بوجود حساسات ركن أمامية، تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج، نظام فتح وغلق الأبواب باللمس، حساس لفتح شنطة السيارة أوتوماتيكيا، إنذار انعدام الرؤية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط سبور مقاس 18 بوصة، ويبلغ سعر الفئة الثانية 449990 جنيه.

أما الفئة الثالثة TOPLINE وهي الأعلى فقد حصلت على مميزات إضافية أبرزها ضبط كهربائي لمقعد السائق في 10 اتجاهات، خاصية تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية، سقف ومرايات سوداء، إضاءة LED. ويبلغ سعر أعلى فئة من جراند لاند 489990 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

فرضت "قاشقاي"، نفسها بقوة في السوق المصرية، بما تقدمه من إمكانيات مميزة وسعر منافس، حيث باتت الاختيار الأول والسيارة المفضلة لقطاع واسع من العملاء في مصر.وتتمتع نيسان قشقاي بتصميم جذاب يجعل من القيادة تجربة فريدة يستمتع بها السائق والركاب.

وتضيف الشبكة الأمامية لنيسان قاشقاي مزيد من الأناقة والانسيابية مع مصابيح LED أمامية، ما يسمح للقائد برؤية أفضل مع اختلاف حالة الجو وفي مختلف الطرق.

أما بالنسبة للتقنيات الذكية التي تم إضافتها لنيسان قشقاي فقد زودت بشاشة لمسية 7 بوصة تمكن السائق من توصيل هاتفه بالسيارة سواء عن طريق خاصية Apple CarPlay أو Android Auto، مما يضمن قياده آمنة على مختلف الطرق ولمسافات طويلة.

وتتسم نيسان قاشقاي بالعديد من تقنيات الأمن والأمان الجديدة بما في ذلك الفرامل الأوتوماتيكية في حالة

الطوارئ“Intelligent Emergency Braking”بجانب حساسات للتنبيه في حالة خطر الاصطدام الأمامي“IntelligentForwardCollision Warning”، وأيضاحساسات تنيه كبما حولالسيارةIntelligent Moving Object Detection” “والنظام المتقدم "Intelligent Around View Monitor" والذي يمنح السائق رؤية شاملة 360 درجة لرؤية كل ما يحيط بالسيارة من كافة الاتجاهات.

ويأتي موتور الموديل الجديد من نيسان قشقاي بنفس القوة والكفاءة التي أعتدتها عملاء قاشقاي خلال الأعوام السابقة، فهي تتمتع بمحرك 4 اسطوانات 16 صباب بسعة 1200 سي سي، وهو مزود بشاحن تربو للهواء يولد قوة 115 حصان عند 5200 لفة في الدقيقة، ذا بجانب عزم دوران 165 نيوتن متر عند 1750 لفة في الدقيقة متصل بصندوق تروس أوتوماتيكي "إكس –ترونيك" من فئة CVT. وتتوافر نيسان قشقاي بأربعة فئات، تتضمن الفئة فيزيا VISIAمن نيسان قشقاي على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية التعرف على الصوت، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple CarPlay أو Android Auto، وراديو وسي دي مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكي.

أما التجهيزات الخارجية للفئة الأولى من نيسان قاشقاي فيزيا تشمل إطارات رياضية مقاس 17، ونظام ضم وتعديل الكتروني للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي معتم، وحددت نيسان سعر قشقاي فيزيا بـ 385 ألف جنيه.

وبالنسبة للفئة الثانية من نيسان قشقاي، وهي "نيسان قشقاي أكسنتا"ACCENTA، بالإضافة إلى كل ما سبق، فهي تحتوي على نظام التحذير قبل التصادم الأمامي“Intelligent Forward Collision Warning” ونظام الفرملة الطارئ الذكي “Intelligent Emergency Braking” ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أماميةوخلفية، ورؤية 360 درجة "Intelligent Around View Monitor"، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط، ويبلغ سعر فئة أكسنتا 420 ألف جنيه.

أما الفئة الأعلى من نيسان قشقاي 2020، "نيسان قاشقاي تيكنا"TEKNA، فتتضمن 6 وسائد هوائية،وحساسات للأمطار،6 سماعات، وخاصية التسخين للمقاعد الأماميه،وإطاراترياضية مقاس 19، وجاء سعر فئة قشقاي تيكنا بمبلغ 447 ألف جنيه.

وأخيراً يوجد فئة نيسان قشقاي تيكنابوز،"TEKNA BOSE" والتي تحتوي على نظام صوتي فاخر مع 7 مكبرات للصوت، ونظام متقدم للملاحة Offline Navigation. ووفقاً لنيسان، فإن سعر الفئة الأعلى من قشقاي "تيكنا بوز"، فجاء بسعر 462 ألف جنيه.

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كيا سبورتاج

تنتمى "سبورتاج" 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات "SUV"، وتحمل محركاً رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة قدرها 140 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى تمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ويتم طرح "سبورتاج" في مصر بـ7 فئات من التجهيزات، أحدثها على الإطلاق الفئة السابعة، وهي الأعلى، تم الكشف عنها لأول مرة في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وهي تعد امتداد لسلسلة فئات "plus" التي تعد فئات إضافية تعزز تجهيزات الأمان للفئات القياسية المستندة عليها، حيث أنها مستندة على الفئة الثانية « LX full option »وتسمى « LX full option plus».

وتزيد فئة «LX full option plus» عن فئة « LX full option» القياسية بـ: 4 وسائد

وستائر هوائية جانبية، نظام تعزيز للفرامل، نظامين للتحكم الإلكتروني بالثبات، نظام مساعدة على الطرق الصاعدة، ونظام مساعدة على الطرق الهابطة. علماً بأن فئة « LX full option» القياسية تجهز بالأساس بـ: عجلات سبائكية مقاس 17 بوصة، قضبان تحميل أمتعة، كشافات هالوجين مركزة للضوء، تشغيل أتوماتيكي للكشافات، مصابيح نهارية، مصابيح ضباب، زجاج معتم، قفل مركزي بتحكم عن بٌعد، تشغيل المحرك بواسطة المفتاح، تحكم كهربائي بزاوية المرايا الجانبية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء يدوي الضبط مع فتحة تهوية خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، 6 سماعات، مقاعد مكسوة بالقماش، تحكم بإرتفاع مقعد السائق، مسند يد أمامي وخلفي، 2 وسادة هوائية أمامية، حساسات ركن خلفية، نظام فرامل، ومثبت سرعة.

وأقرت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIT، وكيل علامة كيا في مصر، أمس، خصماً على أسعار فئات السيارة كيا سبورتاج 2020، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وبلغ التخفيض 35 ألف جنيه على الفئة الأولى، و25 ألف جنيه، على بقية الفئات. ووفقاً للقائمة السعرية الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى من سبورتاج 394 ألف جنيه بدلاً من 429900 جنيه. أما الفئة الثانية فأصبح سعرها 434900 جنيه بدلاً من 459900 جنيه. فيما أصبح سعر الفئة الثالثة من سبورتاج 444900 جنيه بدلاً من 469900جنيه، وتراجع سعر الفئة الرابعة إلى 474900 جنيه، بدلاً من 499900 جنيه، وبلغ سعر الفئة الخامسة 484900 جنيه، بدلاً من 509900 جنيه. وكذلك تراجعت أسعار الفئة السادسة إلى 509900 جنيه بدلاً من 534900 جنيه. وبات سعر أعلى فئة من سبورتاج 519900 جنيه، بدلاً من 544900 جنيه.

هيونداي توسان

تعد السيارة هيونداي توسان واحدة من أكثر السيارات الـSUV، مبيعاً في السوق المصرية. زودت توسان FACELIFT موديل 2020 الجديدة، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع توسان 2020 بهذا المحرك من الثبات حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 186 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة مزودة بشاحن تيربو ويبلغ قوة محركها 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ماعدا أعلي فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات .

وتتسارع السيارة بمحركه التوربيني من الثبات حتي 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر .

وزودت نسخة 2020 بعدد كبير من أنظمة الأمان والسلامة، أبرزها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية لحماية الركاب، والنظام الذكي لركن السيارة، مثبت للسرعة.

كما زودت السيارة بكاميرا خلفيه، حساسات ركن خلفية، خاصية مراقبة ضغط الإطاراتTPMS. أما عن التجهيزات الداخلية التي تتمتع بها مقصورة "توسان" تتمثل في تكييف الهواء الأوتوماتيك بخاصية التحكم الثنائي في درجة الحرارة، بشاشة تعمل باللمس، يمكن التحكم بها وربطها مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد و iOS، وزودت بخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، مدخل USB-AUX، كما زودت السيارة بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإطفاء المحرك.

وتقف نسخة 2020 من توسان على عجلات رياضية عريضة قياس 16 و17 بوصة، ويبلغ مساحة تخزينها الخلفية 488 لتراً .

ويقدم الوكيل "توسان" إلي السوق المصري في 10 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار لتبدأ أسعار السيارة موديل 2020 من 399.900 جنيه لفئة GL .

وقدم غبور الفئة الثانية GLS موديل 2020 بسعر رسمي 429.900 جنيهه، والثالثة GLS PLUS ، بسعر454.900جنيه، والفئة الرابعة GLS FULLY LOADED من توسان 2020 تباع بسعر رسمي 484.900 جنيه بدلاً، وبينما تقدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" منها بسعر رسمي 489.900 جنيه .

أما فئة التيربو 2020 أصبحت تبدأ من سعر رسمي 455 ألف جنيه لفئة MIDLINE، وقدمت الفئة الثانية TOPLINE بسعر رسمي 509.900 جنيه، وقدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" من TOPLINE بسعر رسمي 514.900 جنيه، والفئة الثالثة والأعلي LIMITED قدمها غبور بسعر رسمي 554.900 جنيه، كما قدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" منها بسعر رسمي 559.900 جنيه.