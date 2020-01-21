تقرير عالمي: السيارات اليابانية الأطول عمراً

كتب: باسل الحلواني

أظهر تقرير عالمي صادر عن أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في السيارات، تصنيفاً لأطول السيارات عمراً، والتي مازال يتم تداولها في سوق المستعمل رغم مرور أكثر من 15

عاماً على إنتاجها.

ووفقاً للقائمة التي تعد نتاج تحليل 350 صفقة شراء وبيع لسيارات مستهلكة من إنتاج أعوام 1984 – 2004، فإن

Advertisements

السيارات اليابانية أثبتت أنها الأطول عمرا.

وأفاد التقرير الذي أعده موقع iSeeCars بأن السيارات اليابانية تصدرت قائمة السيارات الأطول عمراً، نظراً لأمانها الفائق وعمرها الطويل، وانخفاض مصروفات صيانتها لأنها لا تتعطل إلا نادرا ، ما يدفع أصحابها لعدم استبدالها.