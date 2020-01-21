حارس مانشستر يونايتد ينجو بأعجوبة من حادث سير مروّع

الخليج ٣٦٥ نت – تعرض سيرجيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحادث سير مروع نجا منه بأعجوبة، وذلك إثر اصطدام سيارته بحاجز على جانب الطريق في منطقة كارينغتون.



ووفقاً لصحيفة “صن” البريطانية، فإن الحارس الدولي الأرجنتيني والبالغ من العمر 32 عامًا، كان يقود سيارته “لامبورغيني غالاردو” بيضاء والتي يصل سعرها إلى 170 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يفقد السيطرة عليها وهو في طريقه لتدريبات ناديه الإنجليزي “الشياطين الحُمر”.



وعلى الرغم من تضرر سيارته الخارقة بشكل بالغ، حسبما أظهرت الصورة المنتشرة عبر مواقع الرياضة الإنجليزية، إلا أنه لم يصب بأي جروح، بل وخاض التدريبات مع زملائه وفق ما أكده النادي الإنجليزي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عناصر الشرطة قد حضرت إلى موقع الحادث، لمعاينة ما حصل، وتقييم الأضرار.