جي ايه سي الجميح تطلق سيارة جي ان8 في السعودية “التفاصيل الكاملة”

جي ايه سي موتور تطلق سيارة GN8 في السعودية: خطوة لدفع التعاون الاقتصادي الصيني السعودي نحو المسار السريع

تعزيز الجهود من أجل تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية والاقتصاد القائم على الابتكار في منطقة الخليج الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – استضاف فندق الفيصلية في العاصمة السعودية الرياض، المؤتمر الترويجي لمدينة قوانغتشو وحدث إطلاق GAC MOTOR، السيارة المتعددة الاستعمالات الرائدة GN8. ترأس وفد حكومة بلدية قوانغتشو رئيس البلدية ون قوهوي، الذي عرض لبيئة الأعمال التجارية التي تتميز بها مدينة قوانغتشو، والمزايا الطبيعية والطابع الثقافي الخاص للمدينة ونُظم النقل المتطورة. وشهد الحفل كلمة لرئيس GAC MOTOR يو جون الذي أعلن خلالها عن إطلاق سيارة GN8 في الأسواق السعودية.

حضر الحفل أكثر من 300 شخص، من بينهم السيد ين لي جون وزير مستشار ونائب رئيس البعثة في السفارة الصينية في السعودية، السيد جاو ليو تشن وزير مستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية في المملكة، رئيس بلدية قوانغتشو ون قوهوي والسيد ليو تشون المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في لجنة الحزب في بلدية قوانغتشو، ومكتب الشؤون الخارجية ومكتب شؤون حكومة بلدية قوانغتشو في هونج كونج وماكاو، السيد ليو باوتشن المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لبلدية قوانغتشو، مدير مكتب إدارة البحوث في حكومة بلدية قوانغتشو السيد تشن رونغ تشيو، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وجذب الاستثمارات في السعودية، سلطان مفتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة GAC تشنغ تشنغ هونغ وممثلين لعدد من المؤسسات البارزة من قوانغتشو، كما حضر الحفل ممثلين عن وسائل الإعلام الذي بلغ عددهم المئة شخص، إلى جانب حشد من المشاركين من مختلف القطاعات.

قوانغتشو: المدينة الساحرة، لؤلؤة لنغنان

تضمن المؤتمر الترويجي للمدينة، الذي عُقد تحت شعار “سحر لنغنان”( الأراضي في جنوب جبال لنغنان)، أربعة محاور:”التجربة الثقافية في لنغنان”، ” تاريخ تطور قوانغتشو”، ” لمحة عن التكنولوجيا في قوانغتشو” و “مستقبل يعِدُ بالكثير”. وعرضت حكومة بلدية قوانغتشو للتطور الذي شهدته مدينة قوانغتشو، وتحولها من مركز تجاري في العصر القديم إلى عاصمة دولية تعج بالأنشطة الحيوية والعصرية على الصعيد الثقافي والتقاليد والعلوم والتكنولوجيا وغيرها.

وصف رئيس البلدية ون قوهوي، قوانغتشو بأنها مدينة السحر الفريد من نوعه، المدينة الجامعة والمفتوحة ومدينة الفرص المتاحة لصناعة الثروة. وقال:” العلاقة التي تجمع قوانغتشو والمملكة العربية السعودية بدأت منذ إنشاء طريق الحرير البحري القديم، التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة. ومع تنفيذ “مبادرة الحزام والطريق”، استفاد البلدان من توثيق التعاون الاقتصادي بينهما، وهذا ما يمكن ملاحظته من التطور الذي شهدته مدينة جازان الاقتصادية، ومن حجم التجارة الثنائية في الشمال والتي تُقدر بـ 1.45 مليار دولار. ولقد أضاف إطلاق GAC MOTOR اليوم، سيارة GN8 في المملكة، بريقاً جديداً إلى تعاوننا”.

من جهته تطرق السيد ين لي جون الوزير المستشار، إلى تقدير السفير تشن وي تشينغ لهذا الحدث وتوقعاته لنتائجه. واعرب عن اعتقاده، بأن هذا الحدث يشكل فرصة لعرض تقنيات التصنيع المتقدمة التي تتميز بها مدينة قوانغتشو، والإنجازات التي تحققت مؤخراً. ويتيح المجال لتمكين البلدين من تحقيق التكامل بين “مبادرة الحزام والطريق” و “رؤية السعودية 2030” وتعزيز تعاونهما الاقتصادي أبعد من ذلك.

مجموعة GAC تحتضن العالم من منطقة الخليج الكبرى

وقال رئيس GAC MOTOR يو جون: ” في الوقت الذي نتطلع قُدماً نحو المستقبل، ستواصل مجموعة GAC في تقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة والخدمات الممتازة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، سنستمر في جهودنا لتوثيق العلاقة بين البلدين من خلال مشاركة قصة قوانغتشو على الأرض السعودية”.

أُدرجت مجموعة جوانزو للسيارات المحدودة (GAC Group) على لائحة فورتشن غلوبال 500 لسبع سنوات متتالية منذ العام 2013، واحتلت المرتبة 189 على لائحة شركات غلوبال 500 في العام 2019. وتعزو الشركة المصنعة الرائدة في منطقة الخليج الكبرى، والتي باتت رمزاً للتصنيع المتطور في الصين، نجاحها في تحقيق إنجازاتها، إلى بيئة الأعمال التجارية الممتازة في قوانغتشو. وستعتمد الشركة، في خططها المستقبلية على السياسات والبيئة والظروف والصناعات الراسخة في منطقة الخليج الكبرى، لتكون جزءاً من مسيرة التطوير وتمكين اقتصادها القائم على الابتكار.

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إطلاقٌ مميز لسيارة GN8 في المملكة العربية السعودية

تحت الأضواء المتلألئة وعلى وقع الأنغام الموسيقية، كُشف النقاب عن سيارة GN8 وسط ترقب الحضور لهذا الحدث المميز. ولقد أشاد الشيخ إبراهيم محمد الجميح، نائب رئيس مجلس المديرين الرئيس التنفيذي بشركة الجميح للسيارات، وكيل سيارات GAC MOTOR في المملكة، بهذه العلامة التجارية والجودة العالية لمنتجاتها. كما أعرب عن تفاؤله لجهة توقعات المبيعات لسيارة GN8 في السعودية وفي الشرق الأوسط بشكلٍ عام.

تتميز سيارة GN8 بتصميمٍ انسيابي ومقصورة داخلية فسيحة وتجربة قيادة متفوقة، وهذا ما سيجعلها تلبي احتياجات المستهلكين في السعودية لجهة الأعمال والمتطلبات المنزلية. وتتمتع سيارة GN8 الفاخرة متعددة الأغراض (MPV)، بشكلٍ رائع وطابعٍ استثنائي، حيث استخدمت في المؤتمرات الدولية الراقية مثل منتدى دافوس وحفل سي أن بي سي East Tech West، وحصدت مراجعات مميزة في داخل البلد وفي الخارج.

كُشف عن سيارة GN8 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، في نوفمبر 2019، خلال معرض دبي الدولي للسيارات، حيث لفتت الأنظار إليها. ولقد نالت السيارة، نظراً لجودتها العالية وتصميمها، على ثناء الوفد الملكي برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وشيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي وغيرهم. وقبل وصولها إلى السوق السعودي، أُطلق هذا الطراز ونال استحساناً واسعاً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والفيليبين.

مجموعة GAC ملتزمة بتحقيق العالمية

قامت مجموعة GAC العام الماضي، بتعديلات طالت هيكلها التنظيمي، حيث أنشأت وحدة الأعمال الدولية المسؤولة عن الأعمال الخارجية لشركة GAC MOTOR. ولقد كان الهدف من وراء هذه الخطوة، تعزيز إدارة أعمالها الدولية واستكشاف النهج المتبع نحو تحقيق التدويل. وحتى الآن، تتواجد الشركة المصنعة للسيارات في 24 دولة. وفي العام 2019 نمت مبيعات الشركة في الخارج بنسبة 97%، الأمر الذي جعلها تتصدر المبيعات بين العلامات التجارية الصينية الأخرى في العديد من الأسواق الخارجية. هذا إلى جانب إمتلاكها العديد من العلامات التجارية والمنتجات الحائزة على جوائز عديدة.

لطالما اعتبرت مجموعة GAC، الشرق الأوسط، أحد الأسواق الاستراتيجية الرئيسة في العالم بالنسبة لها. وأنشأت GAC MOTOR، 14 مركز بيع في تسع دول من ضمنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. وتُركز في خططها للعام 2020 على إدخال المزيد من الطرز المتقدمة إلى هذه الأسواق، إلى جانب التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتبّني نهج الإدارة المحلية، فضلاً عن تحسين المبيعات وخدمات ما بعد البيع. كما تعتزم إطلاق طراز السيارات الكهربائية بالكامل في فبراير 2020. وتستعد مجموعة GAC لإنشاء مكتب محلي في الشرق الأوسط لتسهيل الإدارة العالمية والمحلية لشركة GAC MOTOR.