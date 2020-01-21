بيع مجموعة سيارات بول ووكر مقابل 8.73 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير إخبارية عن بيع أسطول سيارات الممثل الأمريكي الراحل بول ووكر، نجم سلسلة أفلام “فاست أند فيوريس” الشهيرة في مزاد علني مقابل 2.33 مليون دولار (أي 8.73 مليون ريال تقريباً).



وذكر مسؤولي المزاد والذي أقيم في ولاية أريزونا الأمريكية، أن أسطول السيارات كان يتكون من 21 سيارة ودراجة نارية، وشهد المزاد منافسة شديدة، وجاءت سيارة بي إم دبليو إم 3 لايتوايت إنتاج 1995 في الصدارة، حيث تم بيعها مقابل 385 ألف دولار (1.443 مليون ريال تقريباً).



ووفقاً لوكالة “رويترز، فإنه قد بيعت 18 سيارة وثلاث دراجات نارية لووكر تمتد أعمارها على مدار خمسة عقود قبل انتهاء المزاد، ولقد ضم الأسطول المباع سيارة نيسان 370 زد وقد بيعت بمبلغ 105,600 دولار (أي 396 ألف ريال)، وهو يعد أعلى ثمن لسيارة من هذه الطراز في مزاد علني.

وأشارت التقارير إلى أن إيرادات المزاد ستذهب إلى مجلس أوصياء يخص ابنة الراحل بول ووكر، ميادو.



يذكر أن نجم الأكشن الراحل بول ووكر اشتهر بشغفه بالسيارات، وتوفي عن عمر 40 عاما في حادث سيارة “بورش كاريرا جي.تي” حين كان يجلس إلى جوار سائقها وصديقه روجر روداس، الذي توفي أيضا في هذا الحادث.