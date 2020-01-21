هيونداي سوناتا 2020 تنضم إلى أسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – بعد وصول هيونداي سوناتا 2020 إلى السعودية مؤخراً لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، فقد بات متاحاً تأجيرها لدى الوفاق لتأجير السيارات.

تتمتع سوناتا 2020 بتصميم أنيق رياضي للغاية كما لو أنها كوبيه 4 أبواب، وهي تمتلك مصابيح أمامية LED، مصابيح ضوئية خفية تبدو مثل الكروم عند إغلاقها وتشع سطوعاً شديداً عند تشغيلها تمتد إلى الزجاج الأمامي، كما أن المصابيح الخلفية على شكل مخلب سرطان البحر متصلة في بعضها عبر شريط LED، ما يخلق توازناً متفرداً جريئاً بامتياز.

لدى مقصورة سوناتا طابعاً فاخراً مع تصميم جذاب مستوحاة عناصره من الطائرة الشبح مثل العدادات الرقمية المجنّحة، المعلومات الترفيهية بالشاشة اللمسية، لوحة القيادة المنخفضة، ناقل أوتوماتيكي أزرار، زخرفات كرومية، إضاءة محيطية، مقاعد جلد تدعم العمود الفقري.

تستمد السيدان الكورية المتوسطة طاقتها عبر محرك 2 لتر 4 أسطوانات قوة 152 حصان أو 2.5 لتر 4 أسطوانات قوة 180 حصان كلاهما يتصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات

يمكنك طلب تأجير سوناتا الشكل الجديد بأي وقت عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، سواءً للتنقل بها داخل وخارج المدينة أو تريد تجربة قيادتها لكي تتعرف عليها بشكل أفضل قبل شرائها.

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كما أن شركة الوفاق للتأجير تقدم خدمة الصيانة المتنقلة لعملائها، ما يعني أنه لا قدر الله لو تعطلت السيارة التي استأجرتها أياً كان نوعها، سيأتي إليك المسؤولين على الفور لحل المشكلة أو استبدال السيارة لكي تستمر في رحلتك بأمان تام.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور