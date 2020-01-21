مخالفة “مسافة الأمان” في الحارة اليسرى تصاحبها غرامة للسيارة الأمامية بأبوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة أبوظبي أن مخالفة “عدم ترك مسافة أمان” يترتب عليها إصدار مخالفة “عدم إفساح الطريق” للسيارة الأمامية، في حال كان السير على الحارة اليسرى، وتبلغ قيمتها 400 درهم!



وأوضحت الشرطة أن السيارتين الأمامية والخلفية تطبق عليهما المخالفات لأن السائقين لم يفسحوا الطريق للسيارات القادمة من الخلف في الحارة اليسرى، وهي الحارة الخاصة بتجاوز السيارات.

ولقد تساءل كثير من السائقين حول كيفية التعامل من السائقين الذين يرفضون ترك الحارة اليسرى أثناء القيادة، ما يوقع سائقي السيارات القادمة من الخلف في مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية، وكذا بشأن طول المسافة الآمنة الكافية التي يجب عليهم الالتزام بها حتى لا يتعرضوا للمخالفة.

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وفي لقاء صحفي مع العميد سالم الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، قال:”إن مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية قد يكون سببها سائقاً آخر لم يفسح الطريق، للقادم من الخلف أو من جهة اليسار، وهي مخالفة تندرج تحت المادة (84) من قانون السير والمرور الاتحادي، وقيمتها 400 درهم، وعلى ذلك قد تقع المخالفة على السيارتين”.



وأضاف العميد الظاهري: “أن الحارة اليسرى من الطريق هي حارة للتجاوز ومن ثم العودة للحارة الوسطية أو اليمنى من الطريق، مشيراً إلى أن إحصاءات حوادث المرور، خلال السنوات السابقة، تظهر أن مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية من أكثر ثلاثة مسببات رئيسة لوقوع الحوادث، لافتاً إلى أن زمناً قدرة ثانيتان قد ينقذ أروحاً وممتلكات”.



يذكر أن شرطة أبوظبي بدأت تطبيق الضبط الآلي لمخالفة عدم ترك مسافة كافية بين السيارات على الطرق، اعتباراً من 15 يناير الجاري، وذلك عبر استخدام المنظومة الذكية وأجهزة «الرادارات الثابتة»، ويتم توقيع غرامة مالية على المخالفين قدرها 400 درهم وأربع نقاط مرورية على سائق السيارة.