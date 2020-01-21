الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وامتلك سيارة بي ام دبليو X2 طراز 2020 بأسعار خاصة بالعام الجديد. مميزات العرض: خدمة بي ام دبليو الشاملة لنفقات الصيانة لمدة 3 سنوات/40,000 كم

خدمة بي ام دبليو الشاملة لنفقات الصيانة والإصلاح لمدة 3 سنوات/200,000 كم *تطبق الشروط والأحكام Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الناغي على شراء بي ام دبليو X2 موديل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.