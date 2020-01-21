الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مصادر موثوقة من خلال “الإقتصادية”، عن أن الجهات المعنية تعتزم تدشين “التاكسي الأخضر” بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التجارب واكتمال التجهيزات. وقالت المصادر أيضاً أن البداية ستكون بظهور التاكسي الأخضر في المطارات، مضيفة أن تلك الخطوة سيتبعها خطوات أخرى تدريجية لتشمل جميع سيارات الأجرة بالمملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق مشروع “التاكسي الأخضر” بمطارات المملكة في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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