الرئيس التنفيذي لـ”نجم”: النساء أقل حوادث وقيادتهن أكثر التزاماً من الرجال

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الدكتور “محمد السليمان” الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” لخدمات التأمين، عن الفارق في النسبة بين أعداد الحوادث التي يتسبب فيها الذكور وأيضاً التي تتسبب فيها النساء، وكان ذلك خلال تقرير مصوّر نشره “فايز المالكي” عبر حسابه على “سناب شات وتويتر” حول أنشطة شركة “نجم” وخدماتها في مجال التأمين والتحقيق في حوادث السير.

حيث قال السليمان أن نسبة الحوادث التي يكون الذكور طرفاً فيها أكثر من التي تكون الإناث طرفاً فيها، موضحاً أن قلة الحوادث التي تتسبب بها السيدات راجعة لكونهن جديدات على القيادة وملتزمات بالأنظمة المرورية، كما أنه من المعروف عالمياً أن قيادة النساء آمنة أكثر من قيادة الرجال.

أما على صعيد الشركة ذاتها، فقد أكد السليمان أن المُحققات في الحوادث المرورية يتميزن عن زملائهن الذكور بجودة التقارير؛ حيث إن مُخرجات معاينتهن للحوادث أفضل من مخرجات الرجال.