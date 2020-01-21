ننشر الأسعار الجديدة ومواصفات أوبل جراند لاند

كتب: باسل الحلواني

انضمت السيارة أوبل جراند لاند، إلى قائمة تخفيضات "يناير"، بعد إعلان شركة المنصور للسيارات،عن خصومات على جميع فئاتها، تصل إلى 40 ألف جنيه.

وتمكنت أوبل جراند لاند، من إثبات وجودها في السوق المصرية، منذ طرحها وحتى الآن، حيث تتميز بتصميم فريد وجودة وتكنولوجيا ألمانية هي الأفضل في العالم.

ونالت السيارة إعجاب وثقة المستهلك المصري، نظراً لما تتمتع به هذه الفئة من السيارات من مواصفات عالية وأداء قوي.

وتعتمد جراند لاند، على محرك تربو 1600 سي سي بقوة 163 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات

تصل سرعته القصوى 210 كم / ساعة، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم / ساعة في زمن قياسي يبلغ 9.4 ثانية، كما تتميز السيارة باستهلاكها الإقتصادي في الوقود حيث تستهلك 7 لتر لكل 100 كم.

وتتوافر أوبل جراند لاند بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، جميعها تتمتع بأقصى درجات الراحة والرفاهية والأمان.

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تتميز الفئة الأولى بوجود 4 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام مراقبة ضغط الإطارات،

إضاءة نهارية LED، مصابيح خلفية LED، مثبت سرعة، سقف بانوراما بغطاء كهربائي، عجلة قيادة قابلة للطي والإطالة، مخارج خلفية للتكييف، حساسات ركن خلفية، جنوط قياس 17 بوصة. ويبلغ سعر هذه الفئة 419990 جنيه.

وتتميز الفئة الثانية بوجود حساسات ركن أمامية، تكييف هواء أوتوماتيك مزدوج، نظام فتح وغلق الأبواب باللمس، حساس لفتح شنطة السيارة أوتوماتيكيا، إنذار انعدام الرؤية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط سبور مقاس 18 بوصة، ويبلغ سعر الفئة الثانية 449990 جنيه.

أما الفئة الثالثة TOPLINE وهي الأعلى فقد حصلت على مميزات إضافية أبرزها ضبط كهربائي لمقعد السائق في 10 اتجاهات، خاصية تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية، سقف ومرايات سوداء، إضاءة LED.

ويبلغ سعر أعلى فئة من جراند لاند 489990 ألف جنيه.