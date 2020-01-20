وكيل سكودا يطرح فئة جديدة من "أوكتافيا".. تعرف على المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا التيشكية في مصر، فئة جديدة من سكودا أوكتافيا 2020، وهي Ambition Plus التي تتوفر بسعر يبلغ 399999 جنيه.

وطرحت "سكودا"، هذه السيارة لتكون الفئة الثانية بدلاً من فئة ستايل التي أصبحت الفئة الثالثة ليكون للسيارة 4 فئات في مصر.

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وكانت الشركة قد خفضت سعر أوكتافيا أكتيف أول فئة الي 359900 بدلاً من 390 ألف جنيه وفئة ستايل

من 465 ألف إلى450 ألف جنيه وفئة سبورت لاين قدمت بسعر 499900 جنيه.

وتتميز الفئة الجديدة Ambition Plus بنفس مواصفات فئة ستايل الأعلي منها ولكنها تقل عنها في عدم تواجد فتحة السقف في السيارة. وتأتي السيارة وفق ذلك بمواصفات تشمل عجلات قياس 17 بوصة بالاضافة الي مفتاح ذكيب ومرايا جانبية بتحكم كهربائي

وسخانات مع نظام تعتيم ذاتي وعدادات رقمية وحساسات للركن في الأمام والخلف وكاميرا خلفية ومراقب ضغط الهواء في الاطارات بالاضافة الي 6 ايرباج وستائر هواء داخلية.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية ليد نهارية ومصابيح ليد أمامية ومصابيح خلفية ليد ولمسات كرومية في الداخل والخارج وبلوتووث وراديو كاسيت 8 بوصة للشاشة وابل كار بلاي واندرويد أوتو ووصلة AUX وUSB ومثبت سرعة وتعديل ارتفاع كرسي السائق وشاشة رقمية وكنبة خلفية قابلة للطي وتكييف أوتوماتيك وعجلة قيادة بفرش جلدي متعددة الوظائف وسنتر لوك وحساسات اضاءة ومطر .