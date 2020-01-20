“بالصور” تصميم 7 سيارات لكزس للاستخدام فوق سطح القمر

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر لكزس بسياراتها الاختبارية الجامحة في التصميم، ولإبراز الشكل المتوقع لتصميم لكزس في المستقبل، طلبت الشركة من مهندسيها تصميم سبع سيارات اختبارية للاستخدام على القمر مع عرضهم في المجلة الفنية Document Journal.

بالاعتماد على سيارة لكزس LF-30 الاختبارية، قام خمس مهندسين بتصميم سبع سيارات قادرة على التعامل مع تضاريس القمر، كل واحدة تقدم حلا مختلفا ومبتكرا للسير على السطح، وإن كنا لا نتوقع رؤية نماذج على أرض الواقع لهذه السيارات للأسف.

واحدة من السيارات تم تسميتها “الجاذبية الصفرية”، وهي مركبة لشخص واخد تستخدم تقنية الطفو المعناطيسي فوق السطح ، كما نرى سيارة “لكزس كوزموز” بشكل زجاجي منحوت مع إمكانية استخدامها كمرصد هائل وتعتمد أيضا على تقنية انعدام الجاذبية للطفو فوق السطح.

Advertisements

ونرى ثلاثة نماذج أخرى، هذه المرة تعتمد على عجلات تقليدية ولكن بإمكان واحدة منهم طي العجلات للتحليق كطائرة بدون طيارة، بينما سيارة “لكزس القمرية” تستخدم ست عجلات لتوفير إمكانات أفضل للتعامل مع التضاريس، وأخيرا نرى سيارة Bouncing Moon Roller، والتي تم تصميمها للقفز والدحرجة فوق أي سطح.