تسريب مواصفات محرك هيونداي بيك اب 2021

الخليج ٣٦٥ نت – مرت خمسة أعوام منذ كشف هيونداي عن سانتاكروز بيك اب الاختبارية في معرض ديترويت 2015، والآن نعلم أن الشركة ستطرح موديل إنتاجي مبني عليها ولكن بهيكلة مختلفة مع إنتاجها في مصنع هيونداي في ولاية الاباما الأمريكية بداية من 2021، والآن كشف تقرير من CarsGuide عن المحرك الذي سيدعم البيك اب الجديدة.

المعلومات بدأت من الكشف عن جينيسيس GV80، أول SUV للعلامة الكورية الفاخرة، والمزودة بمحرك تيربو ديزل 3.0 لتر جديد بستة سلندر بقوة 278 حصان وعزم دوران 589 نيوتن.متر، والاقتراح هنا أن هذا هو نفس المحرك الذي سيتم استخدامه في سانتاكروز الإنتاجية.

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البيرت بيرمان، رئيس البحث والتطوير لهيونداي، لمح لهذا التوجه عند سؤاله عن الأمر: “هذا المحرك سيسمح بالعديد من التطبيقات.. نحن نصنع سيارات تجارية وغيرها وسترون هذا المحرك في السوق لفترة طويلة”.

محركات الديزل غير منتشرة في سيارات البيك اب متوسطة الحجم، ولكن عند استخدامها في بعض الموديلات مثل شيفروليه كولورادو وجمس كانيون، نرى كفاءة استهلاك وقود وإمكانات سحب ممتازة، مع قدرة كلا الموديلين على سحب 3500 كيلوجرام، وهي واحدة من أفضل المعدلات في الفئة.