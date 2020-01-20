- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
الخليج ٣٦٥ نت – مرت خمسة أعوام منذ كشف هيونداي عن سانتاكروز بيك اب الاختبارية في معرض ديترويت 2015، والآن نعلم أن الشركة ستطرح موديل إنتاجي مبني عليها ولكن بهيكلة مختلفة مع إنتاجها في مصنع هيونداي في ولاية الاباما الأمريكية بداية من 2021، والآن كشف تقرير من CarsGuide عن المحرك الذي سيدعم البيك اب الجديدة.
المعلومات بدأت من الكشف عن جينيسيس GV80، أول SUV للعلامة الكورية الفاخرة، والمزودة بمحرك تيربو ديزل 3.0 لتر جديد بستة سلندر بقوة 278 حصان وعزم دوران 589 نيوتن.متر، والاقتراح هنا أن هذا هو نفس المحرك الذي سيتم استخدامه في سانتاكروز الإنتاجية.
البيرت بيرمان، رئيس البحث والتطوير لهيونداي، لمح لهذا التوجه عند سؤاله عن الأمر: “هذا المحرك سيسمح بالعديد من التطبيقات.. نحن نصنع سيارات تجارية وغيرها وسترون هذا المحرك في السوق لفترة طويلة”.
محركات الديزل غير منتشرة في سيارات البيك اب متوسطة الحجم، ولكن عند استخدامها في بعض الموديلات مثل شيفروليه كولورادو وجمس كانيون، نرى كفاءة استهلاك وقود وإمكانات سحب ممتازة، مع قدرة كلا الموديلين على سحب 3500 كيلوجرام، وهي واحدة من أفضل المعدلات في الفئة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب مواصفات محرك هيونداي بيك اب 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.