“بالصور” لامبورجيني فينينو رودستر الخاصة بالأمير بدر ستعرض في مزاد عالمي

الخليج ٣٦٥ نت – ستُعرض لامبورجيني فينينو رودستر بديعة للبيع في مزاد RM Sotheby’s في باريس في الخامس من فبراير، وقد بنت لامبورجيني تسع نسخ فقط من السيارة النادرة، مع كون هذه السيارة تحديدا ثاني فينيو رودستر تم إنتاجها، مع شراء أحد أفراد العائلة الملكية السعودية لها وهو الأمير بدر.

وتسجل السيارة 450 كيلومتر فقط في عداد المسافات، مع تمتعها بخارجية سوداء مصقولة مع قطع كربونية ولمسات خضراء أنيقة، وقد يتم اعتبارها فينيو رودستر الأكثر جاذبية في العالم.

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بالداخل نستمر مع اللون الأخضر البراق لجلود المقاعد وعلى الكونسول الأوسط وفي لوحة القيادة، مع استخدام الكربون في معظم سطوح المقصورة الأخرى.

وتعتمد الهايبركار على محرك V12 سعة 6.5 لتر بضغط الهواء بقوة 750 حصان، ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة في المزاد إلى حوالي 6 مليون دولار على الأقل (22.5 مليون ريال).