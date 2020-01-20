20 ألف جنيه خصم على شيفروليه "ماليبو"

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر خصما على أسعار "شيفروليه ماليبو"، بلغ 20 ألف جنيه.

وطال الخصم جميع فئات ماليبو الثلاث، حيث أصبح سعر الفئة الأولى من "ماليبو" 2019 بعد الخصم، 369990جنيه، بدلا من 389990

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جنيها.

أما الفئة الثانية من "ماليبو 2019"، فأصبح سعرها 399990، بدلا من 419990 جنيها.

كذلك تراجع سعر أعلى فئة من "ماليبو 2019"، إلى 429990 جنيها، بدلا من 449990جنيها.