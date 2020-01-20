“بالفيديو” جينيسيس GV80 تظهر بأول تجربة قيادة في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت مراجعات جينيسيس GV80 موديل 2021 الجديدة بالظهور من كوريا بعد أيام من تدشينها، والتي تعرض لنا صورة شاملة عن السيارة المنافسة لبي ام دبليو X5 واودي Q7 ومرسيدس GLE ولكزس RX.

وستنطلق GV80 في البداية بمحرك تيربو ديزل سعة 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 274 حصان وعزم دوران 589 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي 8 سرعات ودفع خلفي بشكل قياسي مع توفر الدفع الرباعي، كما تنوي جينيسيس إضافة محركات بترولية تشمل محرك تيربو 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 300 حصان، مع محرك V6 تيربو سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان.

مراجعات الفيديو الكورية تعرض لنا نظرة مفصلة لمقصورة GV80، والتي ستتوفر بهيئة صفين وثلاثة صفوف مقاعد، وتتميز الداخلية بشاشة معلومات ترفيهية عملاقة 14.5 إنش في المنتصف مع كونها أنحف من أي شاشة سيارات موجودة في السوق حاليا.

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ويتم تفعيل الشاشة بلوحة لمسية في الكونسول الأوسط، والمزودة أيضا ببرمجيات تعرف على خط اليد، ومن مميزات المقصورة الأخرى هي نظام ثلاثي الأبعاد دقيق بشكل مذهل للمساعدة على الركن.

وستنطلق GV80 هذا الشهر في كوريا الجنوبية مع طرحها في الأسواق الأخرى لاحقا هذا العام، ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار من حوالي 50,000 دولار (187,000 ريال).