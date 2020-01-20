5 تقنيات مميزة قدمتها مرسيدس في سياراتها لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى الشركات العالمية لصناعة السيارات إلى زيادة المبيعات وجذب عملاء جدد عبر تقديم تقنيات جديدة مبتكرة وأنظمة حديثة تساعد على منح السائق والركاب المزيد من الراحة والرفاهية، والعام الماضي قدمت لنا مرسيدس العديد من التقنيات المميزة، فدعونا نستعرض هذه الأنظمة والتقنيات الحديثة.

1- أريكة التنشيط



يعرف هذا النظام باسم Energizing Coach، وهو نظام يعتمد في عمله على خوارزميات ذكية، يساعد على زيادة الراحة الجسدية والنفسية للراكب خلال الرحلات الطويلة عبر عدد من برامج التدليك.

2- نظام MBUX الترفيهي

تعدّ MBUX اختصار لـ Mercedes-Benz User Experience أي تجربة استخدام مرسيدس، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم بمراقبة حركة أيدي ورأس السائق والراكب الأمامي.

وذلك لملاحظة اقتراب أحدهم من الشاشة اللمسية أو لوحة اللمس بالكونسول الوسطي، ومن ثم يغير النظام المعلوماتي في شاشة الترفيه لتبرز عناصر منفردة، مع دعم تحكم كامل في النظام بالإيماءات وبرامج تخصيص للإشارات المختلفة.

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3- نمط غسل السيارة

هو أحد الأنظمة المميزة التي تقدمها مرسيدس GLS، حيث أنه يساعد على تسهيل عملية غسل السيارة، وبطريقة آمنة، وذلك عبر رفعها لأعلى ارتفاع ممكن مع طي المرايا الجانبية وغلق النوافذ وفتحة السقف ووقف مستشعرات المطر مع تحويل المكيف لنمط تدوير الهواء الداخلي وتفعيل الكاميرا المحيطية.

4- نظام E-ACTIVE



وهو نظام يقوم بالتحكم في هيكل السيارة عبر التعليق النشط الهيدروليكي، حيث يسمح بالتحكم في ممتصات الصدمات واليايات بشكل مستقل على كل عجلة لمنع الانقلاب في السيارات الكبيرة.

5- مساعد التوقف والقيادة المتكيف

هو نظام جديد كلياً يتوفر في طراز GLE بشكل حصري، ويعمل على كشف الازدحامات المرورية بوقت مبكر قبل أن يعمل تلقائياً على مساعدة السائق أثناء القيادة على سرعات تصل إلى 60 كم/س.