بأكثر من 700 ألف سيارة.. ڤولڤو تحتل المركز السادس عالمياً في المبيعات

كتب: باسل الحلواني

نجحت ڤولڤو في حصد المركز السادس للمبيعات حول العالم في عام 2019، بفضل النجاح الكبير لسياراتها من فئة SUV (XC40 و XC60 و XC90)، بعدت أن تخطت مبيعاتها 700 ألف سيارة لأول مرة في تاريخها منذ إنطلاق العلامة التجارية العريقة منذ 93 عام، حيث سجلت الشركة مبيعات بلغت 705452 سيارة خلال عام 2019، بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بمبيعات العام السابق، حيث شمل نمو المبيعات كافة الأسواق العالمية.

وقالت "فولفو"، خلال بيان لها، أن هذا الإنجاز الكبير في المبيعات يؤكد الطلب القوي المستمر على تشكيلة ڤولڤو للسيارات الحائزة على عدة جوائز عالمية، فعلى الرغم من ركود أسواق السيارات في مناطق مختلفة وأسواق كبيرة في العالم مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلا أن سيارات ڤولڤو من فئة SUV قد نجحت بصورة إستثنائية في تحقيق طفرة كبيرة في المبيعات وإقتناص نجاحات كبيرة في كافة الأسواق.

ومن جانب آخر سجلت الشركة أيضًا طلبًا قويًا على سياراتها الكهريائية، من حيث المبيعات المسجلة أو في طلبات البيع بالتجزئة، لتبيع الشركة 45.933 سيارة من موديلاتها الهجينة في عام 2019، بزيادة قدرها 22.9% مقارنة بعام 2018، وأكثر من ضعف ما حققته في عام 2017.

وقد قال هانكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لڤولڤو للسيارات: "يسرني للغاية أن أرى

أننا ولأول مرة في تاريخنا قمنا ببيع أكثر من 700 ألف سيارة، بينما اكتسبنا حصة سوقية جديدة في جميع مناطق المبيعات الرئيسية لدينا".

وأستطرد سامويلسون "نهدف لأستثمار هذا النجاح والبناء عليه في عام 2020، عندما نبدأ في طرح مجموعة سيارتنا الكهربائية القابلة للشحن."

وليظهر لنا حجم الإنجاز الذي حققته ڤولڤو في مبيعاتها في عام 2019، فلقد تجاوزت مبيعاتها 642.253 سيارة وهو الرقم المحقق في عام 2018، قبل شهر كامل من نهاية العام، وكان شهر ديسمبر 2019 هو أفضل شهور السنة في المبيعات على الإطلاق، فلقد حققت مبيعات هذا الشهر زيادة بنسبة 23.4% عن متوسط المبيعات الشهري المقدر بحوالي 74.239 سيارة.

وفي الصين، باعت سيارات ڤولڤو 154.961 سيارة في عام 2019، بزيادة قدرها 18.7% مقارنة بعام 2018، وتفوقت بذلك بشكل كبير على السوق ككل، بعد تحقيق هذا الرقم القياسي الأعلى في تاريخ سيارات ڤولڤو في الصين، وهو أعلى رقم مبيعات تحققه في سوق واحدة حول العالم.

أما في الولايات المتحدة، فقد باعت الشركة 108.234 سيارة، متفوقة على الحد الأدنى لمبيعات السيارات البالغ 100 ألف

Advertisements

سيارة للمرة الأولى منذ عام 2007، ومقارنة بعام 2018 فقد زادت مبيعاتها في هذا السوق بنسبة 10.1%.

في أوروبا أيضًا أستمر نفس النجاح، وكانت المبيعات قوية بشكل خاص في ألمانيا، حيث باعت الشركة 50 ألف سيارة لأول مرة في تاريخها، بينما حققت أفضل مبيعات لها منذ عام 1990 في المملكة المتحدة.

ومن بين الأسواق الأخرى التي سجلت أفضل مبيعات لها على الإطلاق في تاريخ الشركة أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وجمهورية التشيك، والمجر، وكوريا، وبولندا، والبرتغال.

ولا تزال سيارة ڤولڤو XC60 SUV هي السيارة الأكثر مبيعًا للشركة على مستوى العالم، تليها سيارات XC40، وXC90 وهما من نفس فئة SUV أيضًا، في حين ساهمت سياراتها السيدان و الستيشن من السلاسل 60 و90، أيضًا في نمو حجم مبيعاتها في الصين وأوروبا على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا العام ستبدأ شركة ڤولڤو للسيارات في طرح تشكيلة من السيارات القابلة للشحن في الأسواق حول العالم، وسيكون Recharge هو الإسم الشامل لجميع سيارات ڤولڤو القابلة للشحن.

وتهدف ڤولڤو من تزويد سياراتها بالخيار الكهربائي والقابلية لإعادة الشحن إلى زيادة مبيعات السيارات، وتشجيع سائقي السيارات الهجينة من خلال حوافز لاستخدام الوضع الكهربائي قدر الإمكان، إذ تستهدف أن تستحوز السيارات الهجينة على 20% من مبيعاتها في 2020.

وتشتمل كل طرازات ڤولڤو من فئة SUV على خيار قابلية الشحن، من السيارة XC40، والسيارة XC60، وصولًا للسيارة XC90 الرائدة.

وتعد ڤولڤو مصنع السيارات الوحيد الذي يقدم البديل الإضافي للكهرباء لكل طرازات تشكيلتها من السيارات، وقريبًا سيكون هناك خيار جديد أمام عشاق سيارات ڤولڤو وهو السيارة XC40 P8 ، أول سيارات ڤولڤو الكهربائية بالكامل.

.